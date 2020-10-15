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Петербуржские традиции часть 2: из Невы выловили расчлененку
15 октября, 2020 15:03
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фото: Pixabay
В Санкт-Петербурге из Невы выловили пакеты с человеческими останками. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.
Части тела были найдены в районе дома №38 по проспекту Обуховской Обороны. По предварительным данным, это могут быть останки рабочего одного из питерских заводов, который был убит своим коллегой.
Убийца ударил жертву ножом, а потом, чтобы скрыть улики расчленил тело и утопил в реке.
На месте обнаружения останков работает следственно-оперативная группа, пишет «Фонтанка».
Подозреваемый в убийстве и расчленении был задержан. Часть останков были найдены в реке Екатерингофке.
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