Петербуржские традиции часть 2: из Невы выловили расчлененку

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В Санкт-Петербурге из Невы выловили пакеты с человеческими останками. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

Части тела были найдены в районе дома №38 по проспекту Обуховской Обороны. По предварительным данным, это могут быть останки рабочего одного из питерских заводов, который был убит своим коллегой.

Убийца ударил жертву ножом, а потом, чтобы скрыть улики расчленил тело и утопил в реке.

На месте обнаружения останков работает следственно-оперативная группа, пишет «Фонтанка».

Подозреваемый в убийстве и расчленении был задержан. Часть останков были найдены в реке Екатерингофке.