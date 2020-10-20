В Петербурге установят памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам

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Медикам, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией, установят памятник в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в эфире на «Радио России» губернатор города Александр Беглов.

По словам Беглова, в условиях пандемии медики стоят на передовой борьбы с коронавирусом и являются героями нашего времени. На этой неделе во всех петербургских больницах установят памятные таблички.

Также в честь погибших в борьбе с коронавирусом медиков будет установлен памятник. Беглов рассказал, что сейчас городские власти ищут место для его установки, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что белорусские милиционеры приехали в Петербург для обмена опытом и перестарались. Сотрудники правоохранительных органов жестко задержали пассажира питерского метрополитена.