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В Петербурге установят памятник погибшим в борьбе с коронавирусом медикам

Дмитрий Байков
20 октября, 2020 10:44
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фото: Pixabay

Медикам, которые погибли в борьбе с коронавирусной инфекцией, установят памятник в Санкт-Петербурге. Об этом заявил в эфире на «Радио России» губернатор города Александр Беглов.

По словам Беглова, в условиях пандемии медики стоят на передовой борьбы с коронавирусом и являются героями нашего времени. На этой неделе во всех петербургских больницах установят памятные таблички.

Также в честь погибших в борьбе с коронавирусом медиков будет установлен памятник. Беглов рассказал, что сейчас городские власти ищут место для его установки, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее сообщалось, что белорусские милиционеры приехали в Петербург для обмена опытом и перестарались. Сотрудники правоохранительных органов жестко задержали пассажира питерского метрополитена.

темы
Россия
Санкт-Петербург
коронавирус
памятник
Александр Беглов
медики
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