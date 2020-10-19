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Белорусские милиционеры приехали в Петербург для обмена опытом и перестарались

Дмитрий Байков
19 октября, 2020 14:27
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фото: Wikipedia

Сотрудники полиции, которые жестко задержали пассажира питерского метрополитена, прибыли из Беларуси по программе обмена опытом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД Санкт-Петербурга.

Причиной жесткого задержания стал отказ гражданина надеть защитную маску. Инцидент произошел 17 октября. Несколько сотрудников правоохранительных органов, как теперь выясняется братской Беларуси, задержали мужчину из-за отсутствия маски. Однако вместо разъяснительной беседы, полицейские накинулись на него, причем один из них нанес удар ногой.

В пресс-службе осудили действия полицейских и заявили, что белорусские коллеги переусердствовали, пишет «LiveJournal».

Задержанным белорусским силовикам может грозить депортация на Родину и они так и не смогут обменяться опытом.

Ранее сообщалось, что сотрудники московской полиции начали проверку соблюдения масочно-перчаточного режима в общественном транспорте в столице.

темы
Россия
общество
Санкт-Петербург
Беларусь
коронавирус
полиция
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