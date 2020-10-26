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В Петербурге преподавателя вуза задушили и отрезали палец для разблокировки смартфона

Дмитрий Байков
26 октября, 2020 11:21
1 мин
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фото: Flickr

В Санкт-Петербурге обнаружено тело преподавателя биохимии одного из институтов города. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, обнаружили бездыханное тело женщины с поврежденной шеей и отрезанной фалангой пальца.

По предварительной версии, палец был отрезан для того, чтобы получить доступ к смартфону убитой. Причиной смерти стало удушение, пишет «РИА Новости».

Ранее в Санкт-Петербурге из Невы выловили пакеты с человеческими останками.

Части тела были найдены в районе дома №38 по проспекту Обуховской Обороны. По предварительным данным, это могут быть останки рабочего одного из питерских заводов, который был убит своим коллегой.

темы
Россия
общество
Санкт-Петербург
убийство
происшествие
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