В Петербурге преподавателя вуза задушили и отрезали палец для разблокировки смартфона

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В Санкт-Петербурге обнаружено тело преподавателя биохимии одного из институтов города. Об этом сообщил источник в силовых структурах.

Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции, обнаружили бездыханное тело женщины с поврежденной шеей и отрезанной фалангой пальца.

По предварительной версии, палец был отрезан для того, чтобы получить доступ к смартфону убитой. Причиной смерти стало удушение, пишет «РИА Новости».

Ранее в Санкт-Петербурге из Невы выловили пакеты с человеческими останками.

Части тела были найдены в районе дома №38 по проспекту Обуховской Обороны. По предварительным данным, это могут быть останки рабочего одного из питерских заводов, который был убит своим коллегой.