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В Петербурге интерес к протестам заподозрили у детсадовцев

Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 13:03
2 мин
Марьям Ибрагимова
22 января, 2021 13:03
2 мин
Flickr
Flickr

В Санкт-Петербурге родители школьников и детсадовцев начали получать уведомления о несанкционированной протестной акции, которая состоится в городе 23 января.

В тексте письма местные власти просят взрослое поколение оказать влияние на детей, запретив им принимать участие в митинге. Сообщается, что акция является провокационной и может нанести непоправимый вред несовершеннолетним.

«Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня», – приводит текст рассылки «Фонтанка».

Руководство школ Петроградского, Кировского и Фрунзенского районов отправило однотипные сообщения в родительские чаты общеобразовательных учреждений. Это же сообщение получили родители воспитанников одного из детских садов, расположенных на Васильевском острове.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге появился арт-объект, повествующий о приближении к нулю терпения жителей России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.

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Санкт-Петербург
протесты
Школьники
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родители
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