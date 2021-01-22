Общество

В Санкт-Петербурге родители школьников и детсадовцев начали получать уведомления о несанкционированной протестной акции, которая состоится в городе 23 января.

В тексте письма местные власти просят взрослое поколение оказать влияние на детей, запретив им принимать участие в митинге. Сообщается, что акция является провокационной и может нанести непоправимый вред несовершеннолетним.

«Защитите ваших детей от втягивания их в деструктивные действия, которые могут привести к психологическим проблемам в будущем, но и к непредсказуемым последствиям в их жизни сегодня», – приводит текст рассылки «Фонтанка».

Руководство школ Петроградского, Кировского и Фрунзенского районов отправило однотипные сообщения в родительские чаты общеобразовательных учреждений. Это же сообщение получили родители воспитанников одного из детских садов, расположенных на Васильевском острове.

Ранее сообщалось о том, что в Петербурге появился арт-объект, повествующий о приближении к нулю терпения жителей России из-за ситуации вокруг оппозиционера Алексея Навального.