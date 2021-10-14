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В первые два месяца учебы в МГУ коронавирусом заразились около 600 человек
14 октября, 2021 12:20
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С 1 сентября 2021 года инфекцию COVID-19 обнаружили у 600 человек в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова. Треть заболевших – студенты. Ректор МГУ Виктор Садовничий уточнил, что каждый день получает сводки о количестве инфицированных и их контактах.
Садовничий задумался о моделировании вирусной инфекции. Как это сделать он не знает – для этого нужно прибегнуть к помощи математиков.
В начале октября на дистанционное обучение перевели один из факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. В приёмной ректора не смогли ответить на вопрос корреспондента «Русская планета», о каком факультете идёт речь. Также корреспонденту стало известно, что на «удалёнке» учатся все студенты вечернего отделения факультета журналистики.
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