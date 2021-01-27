В период пандемии россияне задумались о ремонте и постройке домов

Общество

Переход на удаленную работу в период эпидемии коронавируса привел к популярности новых видов услуг и индивидуальных сервисов.

При этом спрос на них сохранился и после снятия ряда ограничительных мер, введенных из-за COVID-19, сообщил сервис «Авито».

Среди наиболее востребованных услуг в 2020 году, первое место занимает категория «перевозки и транспортные услуги»: спрос на них за год вырос на 38%. Потребность в транспортных сервисах выросла из-за доставки товаров и переездов. Так, компании переезжали в более дешевый офис, а россияне - за город.

Второе место занимает категория «ремонт и строительство» - рост на 37%. Из-за самоизоляции многие россияне задумались о состоянии жилья или даже постройке нового.

Кроме того, услуги, связанные с уборкой, в прошлом году стали искать на 65% чаще, чем годом ранее. Спрос на организацию праздников и мероприятий увеличилось на 37%, на обучение и онлайн-курсы - на 31%, сообщает РИА «Новости».

Как сообщалось, чтобы сохранить здоровую осанку во время дистанционной работы за компьютером, необходимо обращая внимание на некоторые факторы.

Неправильная поза за компьютером, а также непрерывное сидение в одном и том же положении могут привести к боли в пояснице, шейном отделе позвоночника или к так называемому синдрому запястного канала или карпальному туннельному синдрому, который проявляется болью, онемением, покалыванием или слабостью в руке.