В Париже преодолевший звуковой барьер истребитель приняли за мощный взрыв

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В Париже раздался похожий на звук взрыва хлопок. Он был слышен в пригородах французской столицы.

Жители услышали хлопок во время трансляции турнира по теннису «Ролан Гаррос».

В полиции сообщили агентству Reuters, что никакого взрыва нет. Речь идет об истребителе, преодолевшем звуковой барьер.

25 сентября у старого офиса Charlie Hebdo в Париже неизвестный напал на прохожих с холодным оружием и ранил четырех человек. Это произошло после публикации карикатуры на пророка Мухаммеда. В 2015 году после выхода похожей карикатуры в офис ворвались вооруженные люди и убили 12 человек.