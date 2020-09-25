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После карикатуры на пророка Мухаммеда у офиса Charlie Hebdo порезали четырех человек

Лилия Караева
25 сентября, 2020 15:17
1 мин
Charlie Hebdo
Charlie Hebdo

У здания, где раньше находилась редакция сатирического журнала Charlie Hebdo в Париже, неизвестный напал на людей с холодным оружием. Ранены 4 человека, двое из которых находятся в крайне тяжелом состоянии.

Инцидент случился в 11-м округе Парижа. По предварительной информации, мужчина напал с ножом. Издание Le Parisien пишет, что у нападавшего было мачете.

Информацию о случившемся подтвердил премьер-министр страны Жан Кастекс.

В районе, где произошло нападение, закрыли школы и детские сады. Полиция призвала жителей избегать места ЧП.

Ранившего прохожих мужчину задержали. На его одежде нашли следы крови.

В сентябре издание Charlie Hebdo опубликовало карикатуру на пророка Мухаммеда. После этого в редакцию стали поступать угрозы. В 2015 году после карикатур на пророка Мухаммеда в офис ворвались вооруженные люди. Жертвами атаки стали 12 человек.

В апреле Charlie Hebdo выпустил карикатуру на горевший Нотр-Дам.

темы
происшествия
нападение
Charlie Hebdo
1 мин