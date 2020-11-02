В пандемии коронавируса нашли положительную сторону

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Пандемия коронавируса оказала положительное влияние на экологическую ситуацию в России. Об этом рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.

По его словам, режим самоизоляции и ограничений из-за коронавируса дали положительный эффект: люди стали бережнее относиться к окружающей среде и меньше передвигаться на автомобилях.

При этом есть и негативный фактор: выросло количество мусора, состоящего из медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, сказал Пукалов в интервью радио Sputnik.

Ранее американские специалисты назвали срок сохранения в организме переболевшего коронавирусом антител.