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Общество
В пандемии коронавируса нашли положительную сторону
2 ноября, 2020 10:55
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фото: Pixabay
Пандемия коронавируса оказала положительное влияние на экологическую ситуацию в России. Об этом рассказал директор природоохранных программ общероссийской общественной организации «Зеленый патруль» Роман Пукалов.
По его словам, режим самоизоляции и ограничений из-за коронавируса дали положительный эффект: люди стали бережнее относиться к окружающей среде и меньше передвигаться на автомобилях.
При этом есть и негативный фактор: выросло количество мусора, состоящего из медицинских масок и других средств индивидуальной защиты, сказал Пукалов в интервью радио Sputnik.
Ранее американские специалисты назвали срок сохранения в организме переболевшего коронавирусом антител.
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