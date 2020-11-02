Назван срок сохранения антител у переболевших коронавирусом

фото: Pixabay

Американские специалисты назвали срок сохранения в организме переболевшего коронавирусом антител. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science.

По мнению ученых из медицинского центра Маунт Синай в США, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме, то антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, пишут «Известия».

Ранее сообщалось, что в Европе допускают ситуацию при которой, мир может не справиться с коронавирусом.