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Назван срок сохранения антител у переболевших коронавирусом
2 ноября, 2020 09:39
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фото: Pixabay
Американские специалисты назвали срок сохранения в организме переболевшего коронавирусом антител. Результаты их исследования опубликованы в журнале Science.
По мнению ученых из медицинского центра Маунт Синай в США, если пациент перенес заболевание в легкой или умеренной форме, то антитела к коронавирусу сохраняются в организме переболевшего человека до пяти месяцев, пишут «Известия».
Ранее сообщалось, что в Европе допускают ситуацию при которой, мир может не справиться с коронавирусом.
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