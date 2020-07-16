В отелях на курортах Крыма закончились места

Общество

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Отели на курортах Крыма загружены до 100%. Самые высокие показатели демонстрируют объекты размещения на южном берегу полуострова.

Здесь загрузка отелей достигает 95-100%, в других регионах меньше - 50-60%. Отмечается, что туристы выбирают не только пляжный отдых, а также винный и круизный.

Глава Торгово-промышленной палаты России Сергей Катырин констатировал, что спрос на курорты Крыма в этом году так же высок, как и в предыдущие. Наплыв туристов на полуостров спрогнозировали в августе и сентябре - уже сейчас наблюдается увеличение продаж туров и бронирований, пишет ТАСС.

Туристов начали принимать в Крыму с 1 июля. За 10 дней курорты посетили более 400 тыс. человек. За июль там могут отдохнуть до 1,5 миллиона россиян.

Ранее стало известно, что Абхазия не открыла границу для россиян и продила ограничения до 21 июля.