Абхазия не открыла границу для россиян

Общество

фото: Flickr

Президент Абхазии Аслан Бжания продлил ограничения по пересечению границы с Россией до 21 июля. На сайте президента сообщается, что такие меры необходимы для защиты населения от коронавирусной инфекции.

Бжания уведомил премьер-министра России Михаила Мишустина, что в настоящий момент ведутся консультации по данному вопросу. Уточняется, что абхазской стороной подготовлены предложения по снятию ограничений.

Власти республики объявили о закрытии границы с Россией 7 апреля, пишет «Russia Today».

Представленные ранее Министерством туризма республики предварительные правила по приему туристов предполагают поэтапное открытие границы. Сначала разрешат въезд иностранцам с путевками в гостиницы или санатории на срок от пяти дней. Затем разрешат въезд тем, кто имеет путевки от трех дней.

Однако большинство туроператоров считают, что обязательная справка о тесте на коронавирус приведет к падению спроса на это направление.