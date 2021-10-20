В Оренбуржье острый недостаток аппаратов ИВЛ. Власти жалуются на крупные траты
В Оренбургской области наблюдается острая нехватка аппаратов искусственной вентиляции легких. На дефицит жалуются врачи медицинских учреждений и пациенты. Местные власти пытаются урегулировать ситуацию, передает Telegram-канал «Погоны и галстуки», но пока неловкие попытки общения с гражданами и СМИ на эту тему выглядят скорее как жалобы.
По словам министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой, ежедневно на кислород в ковидных больницах тратятся баснословные деньги, а именно 1,8 миллиона рублей. Коронавирусные больные, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, получают не менее дорогостоящее лечение - одна упаковка лекарств обходится в 56 тысяч рублей.
Глава ведомства убеждена, что этих трат можно было бы избежать и направить средства на операции хроническим пациентам или же препараты для льготников, передает «Эхо Москвы в Оренбурге».
В настоящий момент свыше одной тысячи людей находятся в тяжелом состоянии из-за COVID-19, к аппарату ИВЛ подключены только 230 из них.
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