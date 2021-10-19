«Самая опасная версия »: в Великобритании обнаружен новый штамм COVID-19
В Великобритании обнаружен новый штамм коронавируса — он опаснее предыдущих версий. К такому умозаключению пришли ученый Института Уэллкома Сэнгера в Кембридже Джеффри Барретт и директор Института генетики Лондонского университета Франсуа Баллу.
«Обновленная» версия COVID-19 AY.4.2. как минимум на 15% заразнее дельта-штамма. Научные деятели полагают, что она может стать самой опасной вариацией коронавируса из всех. Десятая часть всех заражений COVID-19 в Великобритании приходится на неё.
При этом профессор клинической микробиологии Кембриджского университета Рави Гупта считает, что тревожиться не стоит, поскольку новый штамм не спровоцирует всплеск заболеваемости, передает «Экономика сегодня».
Ранее в столице РФ ввели новые коронавирусные ограничения.