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В Москве ввели новые ограничения по коронавирусу
19 октября, 2021 16:44
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politforums.net
Мэр Москвы Сергей Собянин внедрил новые ограничения из-за ситуации с COVID-19 в городе. Об этом он говорится в блоге градоначальника 19 октября.
В частности, с 25 октября до 25 февраля жителям старше 60 лет предписан домашний режим с возможностью прогулки и занятий спортом на улице. Работодателей обязали перевести на «удаленку» не менее 30% от общего числа работников (и всех работников старше 60 лет), представителей бизнеса в сфере услуг обязали к 1 января обеспечить вакцинацию 80% сотрудников.
Мэр отметил, что переход на дистанционный режим занятости не распространяется на вакцинированных и переболевших работников.
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