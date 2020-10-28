Flickr

Две машины скорой помощи в Омске привезли пациентов с подозрением на коронавирус к зданию регионального Минздрава, так как в больницах для них не нашлось мест. После акции протеста больных все-таки госпитализировали.

О госпитализации сообщили в оперативном штабе региона. Пациентов доставили в стационар больницы скорой медицинской помощи №2.

По факту инцидента в Минздраве начали расследование. Работу службы скорой помощи взяли на особый контроль, пишет РИА Новости.

Напомним, инцидент случился 27 октября. Машины скорой помощи привлекли внимание включенной сигнализацией. Врачи сделали заявление, что не могут передать пациентов с подозрением на коронавирус в медучреждения.

В частности, в больницу не могли положить 70-летнюю пациентку с 81 процентом поражения легких. Больницы также не принимали 85-летнего мужчину с 88 процентами поражения легких.

В Омской области выявлено 15 006 случаев коронавируса. В целом по России инфекцией заразились 1,54 миллиона человек, скончались 26 589.