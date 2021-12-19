В океанариуме Екатеринбурга объяснили «избиение» дельфинов
В океанариуме Екатеринбурга, который прославился «избиением» дельфинов, объяснили «избиение».
Как сообщил директор океанариума Екатерина Показаньева, тренеры специально наносят удары палкой по воде, чтобы указать дельфинам место, где они должны находиться.
«Удар по воде создаёт эхолокацию, дельфин понимает, куда ему нужно плыть», – сказала она изданию E1.RU.
Стоит отметить, что по видео видно, что тренер, нанося удары по воде, уж очень старается, делая это, как кажется раздраженно, с ожесточением и неоправданно сильно. Есть ощущение, что удары иногда попадают не только по воде.
Возможно мы чего-то и не знаем и это только кажется – снято под неправильным ракурсом.
Полиция уже готовится провести проверку после заявления зоозащитников, сообщает телеграм-канал «Подъем».