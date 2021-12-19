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В Екатеринбургском океанариуме избивают дельфинов
19 декабря, 2021 10:36
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Pixabay
В океанариуме Екатеринбурга во время тренировки избивают дельфинов. Видео с жестоким обращением опубликовала в Instagram анонимный блогер.
На кадрах видно, как тренер бьет палкой по воде и по дельфинам. Автор видео рассказал, что в океанариуме во время тренировок запрещено пользоваться телефоном, наверное, как раз из-за жестокого обращения с этими прекрасными животными.
По словам неравнодушного гражданина, каждая репетиция не обходится без избиения, пишет E1.RU. Возможно, тренеры просто не любят дельфинов, рассуждает автор видео.
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