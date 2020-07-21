В одной из самых желанных у россиян стран для туризма ввели крупные скидки на отдых

Общество

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В Греции ввели большие скидки на отдых. В июле номера в отелях стоят на 25% дешевле обычного, некоторые гостиницы снижают цены на 40%.

Выгодные предложения действуют для привлечения туристов во время пандемии коронавируса. Отельеры предлагают туристам дополнительные бонусы - бесплатные услуги или повышение категории номеров.

Владельцы отелей признаются, что меняют тарифные планы каждую неделю в зависимости от ситуации в стране. Нагрузка в гостиницах все равно остается низкой, пишет Lenta.ru.

Ранее Греция попала в список самых желанных у россиян стран для путешествий. Наибольшей популярностью у россиян пользуются Италия, Испания и Португалия.

21 июля сообщалось, что в случае восстановления авиасообщения летать за границу разрешат из шести городов России. На первом этапе полеты будут возможны из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока.