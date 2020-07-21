Рейсы не для всех: летать за границу разрешат только из шести городов России
При возобновлении международного авиасообщения полеты разрешат из шести крупных российских городов. Их список в правительство направил глава Росавиации Александр Нерадько.
Ограничить число аэропортов предложил Роспотребнадзор. Это делается с целью снизить риски распространения коронавируса.
На первом этапе полеты могут разрешить из Москвы, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Новосибирска и Владивостока. Эти населенные пункты выбраны по географическому принципу - в каждом макрорегионе определена крупная воздушая гавань, через которую за границу смогут летать жители соседних городов.
До полного восстановления авиасообщения эти аэропорты будут внутригосударственными хабами. В случае возобновления полетов за границу с 1 августа не отнесенные к хабам аэропорты смогут принимать рейсы из-за рубежа не раньше середины месяца.
Источник «Известий» рассказал, что в Москве все три аэропорта получат возможность обслуживать международные рейсы.
Ранее Роспотребнадзор был готов возобновить авиасообщение с Китаем, Монголией, Вьетнамом, Шри-Ланкой, Великобританией, Германией, Италией, Финляндией, Норвегией, Данией, Нидерландами, Венгрией и Польшей. Евросоюз же не готов пускать россиян на свою территорию.
Ранее стало известно, что с 20 июля визовые центры возобновили выдачу виз во Францию для россиян.