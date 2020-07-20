Россиянам возобновили выдачу виз во Францию

Общество

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С 20 июля визовые центры возобновили выдачу виз во Францию для россиян.

На первом этапе восстановления работы визовых центров оформление документов доступно только для определенных категорий граждан. На долгосрочную визу могут подать документы граждане, которые направляются в страну для обучения, для воссоединения с семьей, или с целью профессиональной деятельности. Краткосрочные визы будут выдаваться только для обучения. Подача заявлений на другие категории виз пока не доступна и такие заявления приниматься не будут.

РБК, со ссылкой на визовое агентство VFS Global отмечает, что получение визы не гарантирует возможность сразу же отправиться во Францию из-за ограничительных мер, действующих в стране.

Ранее стало известно, что россияне стали массово интересоваться путевками в Турцию, из-за чего снизилась популярность отечественных курортов.