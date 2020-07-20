Россияне стали массово интересоваться путевками в Турцию и забили на наш юг
Россияне бросились планировать отдых в Турции после публикации новостей о возобновлении авиасообщения между странами. В результате популярность отечественных курортов снизилась.
О росте спроса на поездки в Турцию среди россиян сообщили несколько участников рынка. Сервис Level.Travel указывает, что Турция - второе по востребованности направление у отечественных туристов.
OnlineTur.ru констатирует, что на минувшей неделе турецкое направление стало лидером по числу поисковых запросов.
Подпольно россияне активно ездят в Турцию через Беларусь и выбирают туры с вылетом из Минска.
Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что фактического решения об открытии границ нет. Турция рассчитывает на возобновление полетов с 25 июля, но они вряд ли начнутся раньше 1 августа, добавил он.
Ранее сообщалось, что в некоторых отелях Крыма закончились места.