Россияне стали массово интересоваться путевками в Турцию и забили на наш юг

Общество

Piqsels.com

Россияне бросились планировать отдых в Турции после публикации новостей о возобновлении авиасообщения между странами. В результате популярность отечественных курортов снизилась.

О росте спроса на поездки в Турцию среди россиян сообщили несколько участников рынка. Сервис Level.Travel указывает, что Турция - второе по востребованности направление у отечественных туристов.

OnlineTur.ru констатирует, что на минувшей неделе турецкое направление стало лидером по числу поисковых запросов.

Подпольно россияне активно ездят в Турцию через Беларусь и выбирают туры с вылетом из Минска.

Собеседник «Коммерсанта» уточнил, что фактического решения об открытии границ нет. Турция рассчитывает на возобновление полетов с 25 июля, но они вряд ли начнутся раньше 1 августа, добавил он.

Ранее сообщалось, что в некоторых отелях Крыма закончились места.