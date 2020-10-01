В одной из российских гимназий на школьников рухнул потолок

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В Ставрополе, в одной из школ на учеников во время перемены обрушился потолок. Об этом сообщает «Блокнот Ставрополь».

Инцидент произошел в гимназии № 3. По словам очевидцев, на четырех школьников обрушился потолок, двоих из них госпитализировали. Девочка получила травму поясницы, а мальчик ушиб руки.

Один из ребят, на кого обрушился потолок, рассказал, что потолок обрушился во время перемены, когда дети сидели на лавочке. По словам потерпевшего школьника, на него упал самый большой кусок, он упал на колени и почти отключился.

Прокуратура проводит проверку в гимназии, пишет «Лента.Ру».

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 44 человека отравились газом в Вадской средней школе. 43 из них — дети.