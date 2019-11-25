В Нижегородской области школьники массово отравились газом

В Нижегородской области 44 человека отравились газом в Вадской средней школе. 43 из них — дети.

Сейчас, пишет ТАСС, 10 детей находятся в состоянии средней тяжести.

Источник агенства отмечает, что причиной стал выброс одоранта [примесь к газу, которую используют для придания запаха] на газораспределительной станции. Она находится в полутора километрах от школы.

К данному моменту утечку уже устранили.

Накануне 26 воспитанников детского психинтерната в Хабаровске заболели острой кишечной инфекцией. После проверки Роспотребнадзор обнаружил на пищблоке учреждения серьезные нарушения.

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