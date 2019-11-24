В детском психинтернате в Хабаровске отравили детей

26 воспитанников детского психоневрологического интерната в Хабаровске заболели острой кишечной инфекцией. После проверки краевое управление Роспотребнадзора обнаружило на пищблоке учреждения серьезные нарушения.

По данным ведомства, вспышку инфекции зафиксировали 18 ноября. 20 детей поместили в отдельном блоке интерната, где создали инфекционный стационар, еще шестерых госпитализировали.

Лабораторные исследования показали, что дети заразились норовирусом. Сейчас состояние воспитанников интерната оценивается как удовлетворительное.

Ранее в Костроме из-за массового отравления курсантов закрыли кадетский корпус.

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