В детском психинтернате в Хабаровске отравили детей
26 воспитанников детского психоневрологического интерната в Хабаровске заболели острой кишечной инфекцией. После проверки краевое управление Роспотребнадзора обнаружило на пищблоке учреждения серьезные нарушения.
По данным ведомства, вспышку инфекции зафиксировали 18 ноября. 20 детей поместили в отдельном блоке интерната, где создали инфекционный стационар, еще шестерых госпитализировали.
Лабораторные исследования показали, что дети заразились норовирусом. Сейчас состояние воспитанников интерната оценивается как удовлетворительное.
Ранее в Костроме из-за массового отравления курсантов закрыли кадетский корпус.
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