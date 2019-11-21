В Костроме из-за неизвестной болезни закрыли кадетский корпус

В Костроме из-за массового отравления курсантов закрыли кадетский корпус. На плохое самочувствие пожаловались 25 воспитанников.

Инцидент произошел 21 ноября. У 14 учащихся обнаружили признаки пищевого отравления, всего пострадали 25 человек.

Их освободили от занятий и отправили к родителям. Учебное заведение закрыли до 24 ноября.

В корпусе проведут дезинфекцию и выяснят причину недомогания. Как сообщает телеканал «360», кадеты могли отравиться йогуртом, который ели накануне.

Ранее на Кубани 51 школьника госпитализировали в инфекционное отделение с признаками кишечного расстройства.

Читайте нас в мобильном приложении