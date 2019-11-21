В Костроме из-за неизвестной болезни закрыли кадетский корпус
В Костроме из-за массового отравления курсантов закрыли кадетский корпус. На плохое самочувствие пожаловались 25 воспитанников.
Инцидент произошел 21 ноября. У 14 учащихся обнаружили признаки пищевого отравления, всего пострадали 25 человек.
Их освободили от занятий и отправили к родителям. Учебное заведение закрыли до 24 ноября.
В корпусе проведут дезинфекцию и выяснят причину недомогания. Как сообщает телеканал «360», кадеты могли отравиться йогуртом, который ели накануне.
Ранее на Кубани 51 школьника госпитализировали в инфекционное отделение с признаками кишечного расстройства.
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