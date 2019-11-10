Число отравленных на Кубани школьников увеличилось до 51

Число школьников, госпитализированных с признаками отравления в больницы Кропоткина в Краснодарском крае увеличилось до 51 человека. Ранее сообщалось о 41 пострадавшем.

По последним данным краевого Минздрава, десять детей отправили в Кавказскую центральную районную больницу, 41 — в Кропотскинскую городскую больницу. Состояние всех удовлетворительное и средней тяжести, передает «Интерфакс».

Массовое отравление было зафиксировано в Кропоткине накануне. Тогда 29 детей из школ №11, 7, 44, 45, 17 поступили в детское инфекционное отделение с кишечными явлениями. Позднее число пострадавших увеличилось до 41 человека.

По поручению губернатора, в Кропоткин были направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

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