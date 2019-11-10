На Кубани массово отравили школьников

В школах города Кропоткина в Краснодарском крае зафиксировано массовое отравление учеников. По последним данным, с жалобами госпитализирован 41 человек.

29 детей из школ №11, 7, 44, 45, 17 поступили в детское инфекционное отделение с кишечными явлениями 9 ноября. 10 ноября число пострадавших увеличилось до 41 человека.

В краевом Минздраве «Интерфаксу» уточнили, что все дети разных возрастных групп. Сейчас им оказывается медицинская помощь.

По поручению губернатора, в Кропоткин были направлены медики специализированной клинической детской инфекционной больницы.

Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее более 30 детей отравились в ресторане казанского отеля «Кристалл». Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

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