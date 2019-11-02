Более 30 детей отравились в ресторане казанского отеля
В ресторане казанского отеля «Кристалл» отравился 31 ребенок. Сейчас шестеро из них госпитализированы.
Как сообщает СУСК по Татарстану, инцидент произошел 1 ноября. Постояльцы отеля в возрасте от 6 до 10 лет воспользовались услугами ресторана отеля, которые предоставляло ООО «Фортепиано». После этого детям стало плохо.
Сейчас на месте проведен осмотр, отобраны образцы продуктов питания. Следователи возбудили уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», передает РИА «Новости».
Ранее сообщалось, что в России растет число заболевших плохо изученной заразой. По симптомам она напоминает отравление.
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