В России растет число заболевших плохо изученной заразой

В деревне Ачира Тюменской области «гаффской болезнью» заразились уже пять человек. Предположительно, они питались больной рыбой, пойманной в озере.

Об этом сообщил Роспотребнадзор. В лабораторию направили пробы карася, которого употребляли не только заболевшие, но и другие селяне, говорится на сайте ведомства. Специалисты взяли пробы воды в озере, а также образцы почвы и речных водорослей.

О заражении «гаффской болезнью» в российском селе сообщалось 22 октября. В тяжелом состоянии госпитализировали троих заболевших. За две недели до этого в деревне погибли около 10 собак.

«Гаффская болезнь» - остропротекающее заболевание, оно плохо изучено и специфического лечения не имеет. По симптомам напоминает отравление. При отсутствии медпомощи «гаффская болезнь» поражает сердце и почки.