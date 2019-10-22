В российском селе собак и людей косит «гаффская болезнь»

В селе под Тобольском зафиксирована вспышка «гаффской болезни». Сначала погибли собаки, а потом стали болеть местные жители.

Инцидент произошел в селе Ачиры в 500 километрах от Тобольска. У жителей зафиксировали рвоту и паралич конечностей. Троих россиян в совсем тяжелом состоянии вывезли на вертолетах. Число больных больше, уточняет Znak.com.

Двое больных доставлены в токсикологическое отделение, один лежит в медучреждении Тобольска. Им поставлен диагноз «гаффская болезнь». Специалисты связывают заражение с употреблением рыбы.

Гаффская болезнь – заболевание хищных рыб. Больная рыба токсична для человека. В 1-2% случаев болезнь заканчивается смертью.