В российском селе собак и людей косит «гаффская болезнь»
В селе под Тобольском зафиксирована вспышка «гаффской болезни». Сначала погибли собаки, а потом стали болеть местные жители.
Инцидент произошел в селе Ачиры в 500 километрах от Тобольска. У жителей зафиксировали рвоту и паралич конечностей. Троих россиян в совсем тяжелом состоянии вывезли на вертолетах. Число больных больше, уточняет Znak.com.
Двое больных доставлены в токсикологическое отделение, один лежит в медучреждении Тобольска. Им поставлен диагноз «гаффская болезнь». Специалисты связывают заражение с употреблением рыбы.
Гаффская болезнь – заболевание хищных рыб. Больная рыба токсична для человека. В 1-2% случаев болезнь заканчивается смертью.
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