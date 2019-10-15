Распространение сибирской язвы в Дагестане подтвердилось

У двух жителей Дагестана диагностировали сибирскую язву. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.

По данным Минздрава, были госпитализированы три жителя дагестанского села Новокули. Анализы подтвердили наличие инфекционной болезни у двоих. Третий житель республики находится под наблюдением.

Как пишет «Интерфакс», заражение произошло во время убоя коровы. Мясо позже отправили из Новокули в город Каспийск. После появления информации о распространении сибирской язвы его изъяли, направили на экспертизу и после получения положительных результатов проб уничтожили.

Сибирская язва – это опасная инфекционная болезнь. Она проявляется в виде язв на коже, интоксикации. Инфекция не передается от человека к человеку, ее источником является чаще всего домашний скот.