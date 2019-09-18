В Забайкалье везли колбасу из Китая с вирусом африканской чумы

Гражданин Китая вез в Россию колбасу с вирусом африканской чумы свиней. Это подтвердило исследование ветеринарной лаборатории.

Продукт везли через автомобильный пункт пропуска «Забайкальск». На товар из неблагополучной по заболеванию АЧС страны не было сопроводительной документации.

Было принято решение проверить колбасу в лаборатории. Исследование подтвердило присутствие вируса, о чем незамедлительно доложили в Россельхознадзор, сообщает «Интерфакс-Россия».

В настоящее время вспышка АЧС зафиксирована на Дальнем Востоке. Очаги вируса обнаружены в Приморье, Амурском крае и Еврейской автономной области.