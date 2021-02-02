Общество

Пациенты одной из больниц города Феодосия в Крыму устроили разборки с дракой и стрельбой. Участники потасовки получили травмы.

Известно, что конфликт возник между двумя посетителями медучреждения. В какой-то момент словесная перепалка вылилась в рукоприкладство. Также в пресс-службе МВД по Республике Крым отметили, что один из них стрелял в своего оппонента травматическим пистолетом.

«Оба участника получили телесные повреждения», – цитирует собеседника РИА Новости.

Сотрудники правоохранительных органов разбираются в случившемся. Решение по данному инциденту будет принято по итогам проверки.

Ранее сообщалось о том, что житель Когалыма открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовой организации.