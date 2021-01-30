Житель Когалыма открыл стрельбу по зданию МВД

Общество

Житель Когалыма (ХМАО) открыл стрельбу из ружья по зданию отдела МВД и финансовой организации.

«Мужчина 1971 года рождения, передвигаясь на автомобиле Chevrolet Niva, являясь владельцем огнестрельного гладкоствольного оружия «ИЖ-54» 12-го калибра, произвел несколько выстрелов в сторону административного здания ОМВД России по городу Когалыму», - цитирует Газета. Ru пресс-службу регионального управления МВД.

После этого мужчина стал угрожать полицейским оружием, после чего правоохранителям пришлось открыть огонь и ранить мужчину. Правонарушителя доставили в больницу, по предварительным данным, он был пьян, пишет Газета. ru.