В Нью-Йорке начались задержания протестующих

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В Нью-Йорке полицейские задержали более 20 наиболее активных участников протестных акций. У них обнаружили ножи, электрошокеры и пиротехнику.

В некоторых районах города, между сотрудниками полиции и протестующими произошли столкновения. Арестованы более 20 человек, которые разжигали костры и бросали различные предметы в полицейских, сообщает телеграм-канал «RT».

В Вашингтоне также периодически происходят стычки между собравшимися на площади рядом с Белым домом. Некоторые из демонстрантов пришли с вполне конкретной целью: в руках у них биты.