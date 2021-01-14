Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

В Норвегии выясняют причины смерти 23 человек после вакцины Pfizer

Лилия Караева
14 января, 2021 17:09
1 мин
Вакцинация
Pixabay.com

Норвежское агентство лекарственных средств выясняет причины смерти 23 человек - они скончались после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Все смертельные случаи наблюдаются среди пожилых людей.

В сообщении агентства говорится: «Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

Отмечается, что 13 случаев уже изучены. В связи с этим Институт национального зравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями, пишет РИА Новости.

Смерть после вакцинации фиксировалась у пожилых старше 80 лет и имеющих слабое здоровье. Представитель агентства Стейнар Мадсен считает, что такая статистика не вызывает тревоги, а сама вакцина Pfizer имеет небольшой фактор риска.

Прививочная кампания началась в Норвегии 27 декабря. К настоящему времени привиты более 25 тысяч человек.

Ранее в России запретили прививать граждан американским препаратом Pfizer.

темы
происшествия
здоровье
Норвегия
Доровье
Pfizer
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!