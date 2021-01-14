В Норвегии выясняют причины смерти 23 человек после вакцины Pfizer

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Норвежское агентство лекарственных средств выясняет причины смерти 23 человек - они скончались после вакцинации от коронавируса препаратом Pfizer. Все смертельные случаи наблюдаются среди пожилых людей.

В сообщении агентства говорится: «Обычные побочные действия могли способствовать более серьезному течению имеющихся у пожилых людей заболеваний».

Отмечается, что 13 случаев уже изучены. В связи с этим Институт национального зравоохранения изменил рекомендации для вакцинации пациентов старшего возраста с серьезными заболеваниями, пишет РИА Новости.

Смерть после вакцинации фиксировалась у пожилых старше 80 лет и имеющих слабое здоровье. Представитель агентства Стейнар Мадсен считает, что такая статистика не вызывает тревоги, а сама вакцина Pfizer имеет небольшой фактор риска.

Прививочная кампания началась в Норвегии 27 декабря. К настоящему времени привиты более 25 тысяч человек.

Ранее в России запретили прививать граждан американским препаратом Pfizer.