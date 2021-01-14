Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

Росздравнадзор запретил частным клиникам использовать американскую вакцину от коронавируса Pfizer. Ввоз и применение в стране вакцин, не прошедших регистрацию в России, незаконен.

«Запрет распространяется, в том числе, на медицинские организации, ведущие деятельность на территории Международного медицинского кластера (в «Сколково» - прим.)», - заявили «Интерфаксу» в Росздравнадзоре, отвечая на вопрос, можно ли частным клиникам, а именно, филиалу израильской больницы «Хадасса» в Москве, использовать препарат Pfizer.

В «Хадассе» узнали это из СМИ. «Нас никто заранее не предупреждал и ничего не сообщил, так что пока у нас никаких комментариев нет», - сказала «Открытым медиа» пресс-секретарь клиники Анна Карабаш.

В декабре сообщалось, что израильская клиника ведет переговоры о поставках вакцины в Россию. Всех желающих привиться импортным препаратом записывали в «лист ожидания».

Вакцина Pfizer показала эффективность порядка 95%. Это больше, чем у российского «Спутника V».