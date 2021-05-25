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В НИИ Гамалеи сочли принудительную вакцинацию от COVID-19 в Якутии «перебором»

Лилия Караева
25 мая, 2021 18:12
1 мин
Лилия Караева
25 мая, 2021 18:12
1 мин
Вакцинация
Saman Abesiriwardana/Keystone Press Agency/Globallookpress

Ученый-вирусолог НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов оценил ситуацию с обязательной вакцинацией от коронавируса в Якутии. Он считает действия властей «перебором».

Ученый заявил, что поголовно прививать россиян не нужно. Ершов считает обязательным проверку на наличие антител перед прививкой.

Он напомнил, что вакцину нельзя ставить бессимптомным носителям COVID-19, а также людям с антителами.

«Если есть антитела, то вакцинироваться можно не спешить», - сказал он телеканалу «360».

Обязательную вакцинацию в Якутии Ершов прокомментировал следующим образом: «Это неразумно вообще.... Это перебор. Это тоже бывает всегда».

Первый российский регион объявил о принудительной вакцинации 25 мая. Позже из релиза убрали слово «обязательная». Примером Якутии заинтересовались в Ханты-Мансийском автономном округе.

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ТЕГИ
Коронавирус
Якутия
Вакцинация
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