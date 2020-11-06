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Общество
В Нидерландах мужчина с острым предметом пытался проникнуть в королевскую школу
6 ноября, 2020 14:44
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фото: Pixabay
Сотрудники полиции Нидерландов задержали мужчину с острым предметом в школе. Об этом сообщают местные СМИ.
Мужчину задержали в одной из школ Гааги, при себе он имел острый предмет. Примечательно, что именно это учебное заведение посещают принцессы королевства Амалия, Алексия и Ариана.
Мужчина страдает психическим расстройством. Цель его визита и связь с тем, что в школе учатся члены королевской семьи не установлены, пишет «РИА Новости».
Полицейские в странах Европы стали уделять пристальное внимание подозрительным личностям после серии убийств во Франции и Австрии.
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