В Нидерландах мужчина с острым предметом пытался проникнуть в королевскую школу

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Сотрудники полиции Нидерландов задержали мужчину с острым предметом в школе. Об этом сообщают местные СМИ.

Мужчину задержали в одной из школ Гааги, при себе он имел острый предмет. Примечательно, что именно это учебное заведение посещают принцессы королевства Амалия, Алексия и Ариана.

Мужчина страдает психическим расстройством. Цель его визита и связь с тем, что в школе учатся члены королевской семьи не установлены, пишет «РИА Новости».

Полицейские в странах Европы стали уделять пристальное внимание подозрительным личностям после серии убийств во Франции и Австрии.