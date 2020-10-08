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В Нагорном Карабахе тяжело ранен российский журналист. Он в тяжелом состоянии

Антон Мельников
8 октября, 2020 17:56
1 мин
у
Youtube / РБК

В результате обстрела города Шуши в Нагорном Карабахе пострадали трое журналистов.

Одни из пострадавших – российский военкор Юрий Котенок, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас за его жизнь борются врачи.

По информации telegram-канала Mash, еще двое раненных — это журналист и один из сопровождающих.

Ранее в Армении заявили о ракетном ударе Азербайджана по собору в Карабахе с детьми.

темы
война
обстрел
журналист
Нагорный Карабах
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