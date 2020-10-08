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Общество
В Нагорном Карабахе тяжело ранен российский журналист. Он в тяжелом состоянии
8 октября, 2020 17:56
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Youtube / РБК
В результате обстрела города Шуши в Нагорном Карабахе пострадали трое журналистов.
Одни из пострадавших – российский военкор Юрий Котенок, его состояние оценивается как тяжелое. Сейчас за его жизнь борются врачи.
По информации telegram-канала Mash, еще двое раненных — это журналист и один из сопровождающих.
Ранее в Армении заявили о ракетном ударе Азербайджана по собору в Карабахе с детьми.
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