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В Армении заявили о ракетном ударе Азербайджана по собору в Карабахе с детьми

Дмитрий Байков
8 октября, 2020 14:37
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Haqqin.az

Вооруженные Силы Азербайджана обстреляли ракетами старинный собор в Нагорном Карабахе, который находится в городе Шуши. Об этом сообщает Минобороны Армении

Сообщается, что во время обстрела внутри собора были прихожане, в том числе дети. Информации о жертвах нет, но все сильно напуганы.

Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в 19 веке и восстановлен после войны в 90-х годах, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

темы
война
политика
Армения
Азербайджан
обстрел
Нагорный Карабах
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