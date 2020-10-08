В Армении заявили о ракетном ударе Азербайджана по собору в Карабахе с детьми

Haqqin.az

Вооруженные Силы Азербайджана обстреляли ракетами старинный собор в Нагорном Карабахе, который находится в городе Шуши. Об этом сообщает Минобороны Армении

Сообщается, что во время обстрела внутри собора были прихожане, в том числе дети. Информации о жертвах нет, но все сильно напуганы.

Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в 19 веке и восстановлен после войны в 90-х годах, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.