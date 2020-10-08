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Политика
В Армении заявили о ракетном ударе Азербайджана по собору в Карабахе с детьми
8 октября, 2020 14:37
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Haqqin.az
Вооруженные Силы Азербайджана обстреляли ракетами старинный собор в Нагорном Карабахе, который находится в городе Шуши. Об этом сообщает Минобороны Армении
Сообщается, что во время обстрела внутри собора были прихожане, в том числе дети. Информации о жертвах нет, но все сильно напуганы.
Собор Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц был построен в 19 веке и восстановлен после войны в 90-х годах, пишет «ПолитЭксперт».
Ранее президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.
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