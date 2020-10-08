На фоне конфликта в Карабахе уволен директор Службы нацбезопасности Армении

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Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.

О причинах увольнения не сообщается.

Исполняющим обязанности главы СНБ назначен замдиректора службы Микаел Амбарцумян, пишет «Russia Today».

Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.