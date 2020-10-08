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Политика
На фоне конфликта в Карабахе уволен директор Службы нацбезопасности Армении
8 октября, 2020 12:48
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фото: Pixabay
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об отставке директора Службы национальной безопасности Аргишти Кярамяна. Об этом сообщили в пресс-службе армянского лидера.
О причинах увольнения не сообщается.
Исполняющим обязанности главы СНБ назначен замдиректора службы Микаел Амбарцумян, пишет «Russia Today».
Ранее премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения готова пойти на уступки, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе.
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