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Армения готова на уступки по Нагорному Карабаху

Дмитрий Байков
7 октября, 2020 07:06
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фото: Flickr

Армения готова пойти на уступки, чтобы урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом France-Presse заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

По словам Пашиняна, Армения пойдет на такой шаг при условии, что к ответным уступкам готов и Азербайджан. Он также подчеркнул, что уступки должны быть «соразмерными», пишет «ПолитЭксперт».

Ранее премьер-министр Армении заявил, что надеется на помощь России в случае необходимости. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.

По словам Пашиняна, в Армении расположена российская военная база. Также он напомнил о существовании договоренностей между Москвой и Ереваном. В них определено, при каких условиях может быть оказана военная помощь.

темы
политика
Армения
Азербайджан
Никол Пашинян
Нагорный Карабах
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