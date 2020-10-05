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Политика
В Армении надеются на помощь от России в случае необходимости
5 октября, 2020 08:44
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фото: Flickr
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что надеется на помощь России в случае необходимости. Об этом он рассказал в интервью газете Bild.
По словам Пашиняна, в Армении расположена российская военная база. Также он напомнил о существовании договоренностей между Москвой и Ереваном. В них определено, при каких условиях может быть оказана военная помощь, пишут «Известия».
Ранее МИД Армении заявил о готовности обсудить прекращение огня на территории Нагорного Карабаха.
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