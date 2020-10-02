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Армения захотела мира: Ереван назвал условия прекращения обстрелов

Дмитрий Байков
2 октября, 2020 12:12
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фото: Pixabay

МИД Армении заявил о готовности обсудить прекращение огня на территории Нагорного Карабаха.

Только при посредничестве Минской группы ОБСЕ Ереван может быть привержен мирному урегулированию конфликта, передает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти».

Согласно заявлению внешнеполитического ведомства страны, Ереван готов присоединиться к странам-сопредседателям Минской группы ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 года.

Ранее президенты стран - сопредседателей Минской группы ОБСЕ - России, Франции и США заявили о том, что призывают стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры.

темы
война
политика
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