Россия, США и Франция выпустили официальное заявление по войне в Карабахе
На официальном сайте Кремля появилось официальное совместное заявление лидеров России, США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе.
«Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», - говорится в заявлении.
В тексте выражаются соболезнования семьям погибших и раненых.
Лидеры призывают стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры.
Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе был ранен оператор телекомпании «Армения».