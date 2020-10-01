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На официальном сайте Кремля появилось официальное совместное заявление лидеров России, США и Франции по ситуации в Нагорном Карабахе.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин, Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп и Президент Французской Республики Эммануэль Макрон, представляющие страны – сопредседатели Минской группы ОБСЕ, самым решительным образом осуждают эскалацию насилия, имеющую место на линии соприкосновения в зоне Нагорно-Карабахского конфликта», - говорится в заявлении.

В тексте выражаются соболезнования семьям погибших и раненых.

Лидеры призывают стороны конфликта немедленно прекратить боевые действия и незамедлительно взять на себя обязательства добросовестно и без выдвижения предварительных условий возобновить переговоры.

Ранее стало известно, что в Нагорном Карабахе был ранен оператор телекомпании «Армения».