В Нагорном Карабахе ранен оператор телекомпании «Армения»

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В результате обстрела с азербайджанской стороны ранен оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

Оператор попал под артобстрел в городе Мартуни в Карабахе, в результате Григорян получил легкое ранение

Также сообщается о двух раненых журналистах французского издания «Le Monde», пишет Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот поехал воевать в Нагорный Карабах.