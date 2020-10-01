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В Нагорном Карабахе ранен оператор телекомпании «Армения»

Дмитрий Байков
1 октября, 2020 14:10
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фото: Pixabay

В результате обстрела с азербайджанской стороны ранен оператор телекомпании «Армения» Арам Григорян.

Оператор попал под артобстрел в городе Мартуни в Карабахе, в результате Григорян получил легкое ранение

Также сообщается о двух раненых журналистах французского издания «Le Monde», пишет Sputnik Армения.

Ранее сообщалось, что сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот поехал воевать в Нагорный Карабах.

темы
война
Армения
Азербайджан
политика
Нагорный Карабах
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