«Сынок, надень форму и иди»: сын премьера Армении отправился воевать в Карабах

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Сын премьер-министра Армении Никола Пашиняна Ашот поехал воевать в Нагорный Карабах. Об этом сообщает Sputnik Армения.

Супруга армянского премьер-министра Анна Акопян еще в первый день конфликта отправилась в Карабах для встречи с местными депутатами.

Премьер Армении сообщил супруге, что их сын также готовиться ехать в Карабах и находится в мобилизационном резерве. Анна Акопян напутствовала его такими словами: «Да, сынок, надень форму и иди. Я тебя обожаю, но нет ничего благороднее, чем умереть за родину», пишут «Известия».

Сейчас Ашот Пашинян уже доставлен в зону боевых действий, но пока участия в боевых действиях не принимал.

Ранее президент Союза армян РФ Ара Абрамян заявил, что из России в Нагорный Карабах могут отправиться 20 тыс. добровольцев.

По его словам, всего за одну ночь собрался список из 20 тысяч армянских добровольцев. Также около тысячи русских заявили, что готовы пойти на защиту Карабаха. Для отправки людей потребуется военный транспорт.